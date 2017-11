Støtta til Islamsk Råd Norge blir avslutta

Innstillinga frå komiteen var samrøystes.

Den årlege statsstøtta til Islamsk Råd har vore på 1,3 million kroner og har blitt utbetalt to gonger årleg. Det var utbetalinga IRN skulle fått i juli, og som vart frosen av Kulturdepartementet tidlegare i år, som no er stoppa.

– Eg er glad for at komiteen har komme til ei rask semje i dette spørsmålet, slik at midlane kan fordelast til organisasjonar som driv religionsdialog, som var formålet, seier komitéleiar Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Regjeringa har blant anna grunngive kuttet i støtta med at Islamsk Råd ikkje lenger har den nødvendige tilliten og at dei ikkje oppfyller vilkåra for støtte.

Islamsk Råd Norge (IRN) klaga 20. november i år på vedtaket frå Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtta til organisasjonen.

(©NPK)