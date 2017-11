Sandberg bedt om å droppe dispensasjonar i fiskefeide med Stortinget 

Det er i ein fleirtalsmerknad i samband med behandlinga av eit representantforslag frå SV at stortingsfleirtalet kjem med desse signala.

Konkret vert Sandberg beden om ikkje å nytte dispensasjonsavgangen i deltakarlova for at industrien kan eige kystfiskefartøy – før nærmare avklaringar er gjennomført med Stortinget.

– Det er bra at stortingsfleirtalet no set foten ned for forsøket til fiskeriministeren på å uthole og snikliberalisere fiskeripolitikken, seier Aps næringspolitiske talsperson Terje Lien Aasland til NTB.

Stortingsmelding

Ein samla næringskomité ber dessutan regjeringa om å legge fram ei eiga stortingsmelding om fiskeripolitikken. SV, Ap og Sp foreslo også at endringar i regelverk og praksis i deltakarlova og havressurslova skulle stillast i ro i påvente av stortingsmeldinga, men dette er det ikkje fleirtal for.

Bakgrunnen for Sandbergs nyaste fiskefeide med Stortinget er skuldingane om at han har tatt seg til rette og snikinnført nye reglar i fiskeripolitikken.

– Seinast skjedde dette då han gav dispensasjon til ei fiskebedrift i Vesterålen til å kjøpe kystfiskefartøy. Tidlegare har tilgangen til å gi dispensasjon berre vore knytt til havfiskefartøy. Å avvike frå denne regelen er eit så viktig prinsipielt spørsmål at Stortinget burde fått det til behandling, seier Aasland.

Avviser

Per Sandberg har sjølv avvist skuldingane om at han tyr til snarvegar for å endre deltakarlova for fiske. Men det har ikkje vore til hinder for massiv kritikk frå Ap, SV og Sp.

– Sandberg har ikkje fått fleirtal for liberalisering. No prøver han å dispensere seg til ny politikk, sa næringskomiteleiar Geir Pollestad (Sp) til NTB nyleg.

Sandberg svarte med å skulde Pollestad for uærleg spel.

– Eg synest det er oppsiktsvekkjande at leiaren i næringskomiteen ikkje har fått med seg forskjellen på aktivitetskravet og nasjonalitetskravet. Dispensasjonen vi har gitt, rører ikkje nasjonalitetskravet, seier Sandberg.

Han har fleire gonger slått fast at deltakarlova ligg fast og at det ikkje er grunn til bekymring knytt til oppkjøp frå utanlandske aktørar.

