Søviknes forsvarer norsk olje og gass

Søviknes (Frp) opna haustkonferansen til Statoil tysdag på Det Norske Teatret i Oslo, og gjorde det klart at norsk energipolitikk held fram som før, inkludert utvinning av olje og gass, og at dette kan kombinerast med kutt i utslepp av klimagassar og Parisavtalen.

– Vi har grunn til å vere optimistiske rundt kva vi kan oppnå i framtida, meiner Søviknes, som seinare la til at det på ingen måte kjem til å bli smult farvatn framover, men heldt fast ved optimismen, særleg på vegner av norsk gass.

Han stør seg i stor grad på hovudpunkta i den årlege rapporten om framtidsutsiktene for den globale energimarknaden rå Det internasjonale energibyrået (IEA). Det reagerer miljøstiftelsen Zero på.

– Norske politikarar kan få seg ei farleg overrasking om ein held fram å basere norsk energipolitikk på analysar frå IEA, åtvarar leiar Marius Holm, som meiner fornybar energi vil vekse mykje raskare enn IEA har spådd.

– Sol og vind vil vekse til det ikkje er meir fossil energi igjen å konkurrere ut, og til fornybar energi har erstatta olje i store delar av transportsektoren, seier Holm til NTB.

Grønne overgangar

Rapporten frå IEA blei lagt fram 14. november og teiknar eit framtidsbilde basert på fire store endringar i energisystemet i verda: Rask distribusjon av og billigare fornybar energiteknologi, auka elektrifisering, for eksempel av køyretøy, overgang til ein meir serviceorientert økonomi og reinare energimiks i Kina og til sist, motstand mot utvinning av skiferolje og gass i USA.

Søviknes ønskjer alle dei grøne endringane velkommen, men står fast på at det er behov for norsk olje og gass. Han brukte også mest tid i talen på å promotere dette synet. Han peikte blant anna på at sjølv med ein offensiv politikk for fornybar energi, som i Tyskland, er det framleis bruk av kolkraft i fleire land, der ein overgang til norsk gass vil vere ein fordel.

– Det er bra for miljøet. Og bra for Noreg, seier Søviknes.

Også administrerande direktør i IEA, Fatih Birol, konsernsjef for GE, William Ruh, og konsernsjef Eldar Sætre i Statoil har innlegg på konferansen.

Goliat-spark

Søviknes nyttar også anledninga til å kommentere den pågåande debatten rundt Goliat, der han har fått kritikk blant anna for å ha oppgitt feil tal for lønnsemda for feltet. Måten han tok det opp på, utløyste latter i salen.

– Lønnsemda der er … interessant i seg sjølv, men det [om Goliat vil lønne seg eller ikkje] er heilt irrelevant for diskusjonen om olje og gass i Barentshavet lønner seg, seier statsråden.

Han understrekar at ansvaret for å vurdere lønnsemd ligg hos operatørar og eigarar, at dei har best føresetnader for å vurdere, men at det i Goliats tilfelle vil bli gjort eit unntak.

– Vi gjer ikkje lønsemdsanalysar når eit felt er i gang. Men vi gjer det no for Goliat og resultata vil bli lagt fram for Stortinget så snart dei er klare, seier Søviknes.

Han forsvarer dessutan lønnsemda, og dermed utbygging og utvinning, i Barentshavet generelt, med Snøhvit-feltet som eksempel.

