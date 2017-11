Parat: – Norwegian prøver å unndra seg arbeidsgivaransvaret

Asker og Bærum tingrett gav pilotar og kabinpersonell fullt medhald på nær alle punkt i den omfattande arbeidsgivarsaka mot Norwegian Air Shuttle ASA 30. juni i fjor. Tysdag byrja ankesaka i Borgarting lagmannsrett.

Tingretten gav dei tilsette medhald i at Norwegian Air Shuttle ASA er deira reelle arbeidsgivar. Ifølgje dommen hadde Norwegian også drive ulovleg innleige av arbeidskraft. Dei tilsette kravde tilsetjing i selskapet dei meiner er deira reelle arbeidsgivar. Tingretten gav dei tilsette rett i dette, men meinte derimot det var urimeleg å påleggje Norwegian Air Shuttle arbeidsgivaransvar ved ulovleg innleige.

Begge partar anka dommen.

– Parat meiner at ein arbeidsgivar ikkje kan flytte tilsette til ulike dotterselskap for deretter å leige dei inn igjen neste dag. Dette når dei held fram å gjere den same jobben som dei alltid har gjort, berre med den endring at dei har fått ny arbeidsgivar, seier leiar Trygve Bergsland for kommunikasjonsavdelinga til Parat til NTB.

Bergsland viser til at Høgsterett tidlegare har slått fast at den som har ansvaret for leiinga og resultata, også er å rekne som formell arbeidsgivar.

– Så lenge selskapet har eit fast behov for tilsette er innleige ulovleg, og omorganiseringane gjer at ein arbeidsgivar ikkje kan sleppe unna arbeidsgivaransvaret, seier han.

Pressekontakt Astrid Mannion-Gibson opplyser til NTB at Norwegian vil legge fram alt dei har å seie om saka i retten, og selskapet avstår frå å kommentere saka på det noverande tidspunkt.

Lagmannsretten har sett av åtte dagar til forhandlingane.

