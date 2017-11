Grove overgrep og tausheit i Tysfjord sjokkerer

Då elleve kvinner og menn fortalde til VG i juni i fjor at dei var blitt utsette for seksuelle overgrep i kommunen, valde politiet i Nordland å umiddelbart setje i gang ei svært omfattande etterforsking. Etterforskarar, analytikarar og juristar frå heile politidistriktet har med hjelp frå Kripos jobba i halvtanna år med den uoversiktlege og vanskelege saka. Konklusjonen er hovudristande.

– Vi forstod veldig raskt at dette var omfattande og alvorlege, grove lovbrot og sjølvsagt ei sak for politiet. Hovudtrekka i rapporten vår er at det var veldig mykje meir enn det som stod i VG, fastslo ein prega politimeister Tone Vangen på ein pressekonferanse i Hamarøy tysdag.

– Risikoen for å bli utsett for overgrep skal bli veldig mykje lågare. Den har vore sjokkerande stor, fastslår politimeisteren.

Til saman har politiet avdekt 151 saker om seksuelle overgrep i Tysfjord. Svært mange er forelda og derfor lagt bort.

– Uverkeleg

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) seier han er djupt sjokkert over det som er avdekt.

– Det er nesten uverkeleg at slikt kan skje utan at samfunnet rundt set ein stoppar for det. Det kan vere at dette handlar om tidlegare tiders tabu, seier han.

Amundsen vil vere tilbakehalden med å uttale seg om korleis politiet har handtert overgrepssaker i Tysfjord tidlegare, men meiner dei no har gjort ein god jobb.

– Det viktige no er å treffe gode tiltak overfor dei som har blitt utsette for overgrep, og å straffeforfølging dei som har gjort dei.

Vi må lære

Barneombod Anne Lindboe meiner det er mykje å lære av Tysfjord-saka, sjølv om ho er unik med dei mange offera og gjerningspersonar.

– Det har vore ein enorm svikt i heile sikkerheitsnettet som skulle vore rundt barna som har vore utsette for overgrep, seier ho, og peiker spesielt på ansvaret til kommunen.

Både ho og Redd Barna meiner det trengst meir kunnskap både hos dei som jobbar med barn og hos barna sjølv. Organisasjonen er bekymra for at barn og unge ikkje veit kvar dei skal få hjelp eller har nok kunnskap om kva som er greitt.

– Det tar generelt altfor lang tid før barna fortel om kva som har skjedd med dei, seier Thale Skybak, seksjonsleiar i Redd Barna, til NTB.

Både offer og overgripar

– Vi skal ikkje ha det sånn, konstaterer ordførar Tor Asgeir Johansen (Ap).

Han seier saka pregar lokalsamfunnet, men meiner nødvendige haldningsendringar alt er i gang.

I etterforskinga har det komme fram at mange offer og overgriparar har tilknyting til den læstadianske kyrkjelyden. Ifølgje politiet har tilgiving innanfor miljøa ofte ført til ei «intern frifinning».

– Fleire av dei fornærma har opplyst til oss at det har vore eit hinder for openheit. Det har vore sett på som opp- og avgjort dersom ein har fått tilgiving og forlating for syndene, seier Rengård.

– Det har vore barrierar mot å fortelje. Blant anna lojalitet, manglande tillit overfor styresmaktene, og det at politi og helse- og sosialtenester ikkje har hatt kompetanse til å sjå kva som har skjedd, seier Lars Magne Andreassen, direktør for Arran lulesamisk senter, til NTB.

Fylkesmann Hill-Marta Solberg peiker på manglande tillit mellom «enkelte miljø» og offentlege styresmakter som ei årsak til tausheitskulturen. Det er sett i gang eit eige prosjekt som skal forhindre nye overgrep.

Fylkesmannen har hatt tilsyn med kommunen og påvist manglande system for å melde frå om saker, slik at leiinga var informert. Kommunen har fått pålegg om å få på plass slike system.

161 saker

Det er registrert 82 fornærma og 92 mistenkte i sakskomplekset. Det yngste barnet var berre fire år gammalt då overgrepa starta. Alderen på dei mistenkte strekker seg frå 10 til 80 år. I tillegg til dei 151 sakene er det registrert 10 saker med andre lovbrot.

Nokre av dei mistenkte er også registrert som fornærma i nokre av dei andre overgrepssakene. Det er tatt ut tiltale mot to personar. Politiet trur det blir fleire.