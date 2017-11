Forsvarsforlik lovar helikopterstøtte til Hæren i nord

Opposisjonen har fått gjennomslag for prinsippet om ei delt helikopterløysing mellom Bardufoss og Rygge. Bardufoss flystasjon skal vidareutviklast som base med eiga leiing, budsjett og resultatansvar.

– Hæren sikrast dedikert helikopterstøtte, og spesialstyrkane får auka helikopterkapasitet, seier KrF-leiar Knut Arild Hareide.

Men detaljane knytt til kva denne helikopterstøtta konkret inneheld, vil først bli klart i samband med behandlinga av revidert nasjonalbudsjett til våren.

Ikkje meir pengar

I utgangspunktet var ein samla opposisjon innstilt på å løyve meir pengar til Hæren og Heimevernet allereie neste år. Men budsjettforliket som KrF og Venstre inngjekk med regjeringa i førre veke gjer at det ikkje er fleirtal for dette.

– Dagens avtale medfører større kostnader, og dette skal dekkjast inn i revidert budsjett, seier Aps Anniken Huitfeldt.

Arbeidarpartiet sikra i fjor regjeringa fleirtal for langtidsplanen for Forsvaret. No er partiet også med på landmaktproposisjonen.

– Heilskapen i avtalen vil innebere ei betydeleg styrking av Hæren og Heimevernet samanlikna med regjeringsforslaget, seier Huitfeldt.

Fleire soldatar

KrF-leiar Knut Arild Hareide er også tilfreds med avtalen. Han viser blant anna til at talet på soldatar i Heimevernet aukar frå foreslåtte 38.000 til 40.000.

– Det skal også gjerast ei fagleg vurdering og ei ny politisk vurdering av Heimevernets behov for mannskap, utstyr og øvingar – i tillegg til korleis sikring og vakthald av objekt i kystsona kan varetakast etter nedlegginga av Sjøheimevernet, seier han.

At regjeringa vert beden om å leggje fram ei sak om ein avtale for å låne eller lease stridsvogner som skal vere tilgjengeleg allereie frå 2019, er eit anna forhold som gler KrF-leiaren.

– Eit bredt fleirtal i Stortinget sikrar at vi får ein hær som skal vere klar til strid innan kort tid. Noreg får ein hær som skal trene meir og som får betre utstyr, seier Høgres forsvarspolitiske talsmann Hårek Elvenes.

– Narrespel

Venstres Ola Elvestuen tilføyer at avtalen også opnar for at opp til to kompani med vernepliktige kan stasjonerast på Skjold, noko han meiner vil redde 2. bataljon frå å bli redusert til ein mobiliseringsbataljon.

– Vi har no komme eit langt steg vidare mot eit meir balansert forsvar med ei sterk landmakt, seier Elvestuen. Han legg til at partiet vil halde fram kampen for å auke talet på HV-soldatar ytterlegare til 45.000.

SV og Senterpartiet er ikkje tilfreds med forliket og står utanfor helikopterløysinga. Sps Sandra Borch meiner Arbeidarpartiet driv eit narrespel rundt helikoptera og helikopterbasen på Bardufoss.

– Dette avklarer ingenting for framtida til Bardufoss, seier ho.

