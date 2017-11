Bergen kommune droppar femdobla bompengetakst

Byrådet møttest klokka 11 tysdag for å vurdere å auke bompengane frå 45 til 225 kroner i rushtida. Eit endra varsel for luftkvaliteten gjorde at det ikkje var aktuelt å sette opp bomprisane.

Meteorologisk institutt hadde tidlegare varsla at det tysdag og onsdag var fare for høg luftforureining, mens det torsdag og fredag var fare for svært høg forureining.

– Varselet for luftkvalitet har endra seg frå i går til i dag. Det er ikkje meldt fare for høg luftforureining i morgon, og det er derfor ikkje grunnlag for å innføre tiltak som beredskapstakst i bomringen frå i morgon av, seier byråd Julie Andersland i ei pressemelding.

– Torsdag og fredag er det meldt om periodar med høg luftforureining. Vi følgjer situasjonen nøye, og gjer ei ny vurdering i morgon basert på oppdaterte varsel for luftkvalitet, fortset ho.

Når det er varsla høg luftforureining (raudt nivå) i to dagar eller meir, har kommunen høve til å innføre strakstiltak som datokøyring og auka bompengar. Slike tiltak blei innført i januar 2016.

Bergen kommune oppfordrar personar med astma, kroniske luftvegslidingar og hjarte- og karsjukdomar til å følgje helseråda frå etaten for helsetenester.

