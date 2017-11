Barneombodet: Massiv omsorgssvikt i Tysfjord

– Det dreier seg om alt frå politiet som ikkje har tatt sakene på alvor og etterforska godt nok, til tilsette i barnehagen, skulen og barnevernet som ikkje har hatt nok kunnskap til å reagere når barn openbert har levd under alvorlege forhold. Denne saka viser kor viktig det er at barn har kunnskapen dei treng for å seie frå når noko ikkje er greitt, seier Lindboe til NTB.

Ho meiner det er viktig å trekke lærdom av saka, og understrekar spesielt at leiinga i kommunen må setje av nok ressursar til barnevern, helsestasjon og skulehelseteneste og sørgje for at dei tilsette i skular og barnehagar har kunnskap om kva dei skal sjå etter og korleis dei skal reagere. Dessutan må politiet prioritere saker der det er mistanke om overgrep og vald mot barn.

– Bra med sjølvkritikk

– Eg syns det er positivt at politiet tar sjølvkritikk og erkjenner at her har ikkje sakene vore handtert på riktig måte, seier Lindboe om rapporten politiet la fram tysdag.

Ho meiner politireforma kan hjelpe, ved at det blir lettare å byggje fagmiljø og kompetanse.

– Denne saka er unik fordi det er så mange barn og gjerningspersonar, men vi har også sett andre saker som er blitt lagt bort, som ikkje burde vore det, seier Lindboe.

– Mange må ha visst

Barneombodet seier religiøse leiarar må informere kyrkjelyden om at seksuelle overgrep og vald er ulovleg. I enkelte lukka trussamfunn kan det vere større aksept for å bruke vald i barneoppseding. Ho understrekar at ho ikkje har noko grunnlag for å seie om dette gjeld den læstadianske kyrkjelyden i Tysfjord, men legg til:

– Med så mange offer og gjerningspersonar er det mange som må ha visst at ting ikkje har vore greitt. Uansett kva posisjon ein har, må ein melde frå til barnevernet om ein er bekymra for at barn ikkje har det bra.

