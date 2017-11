Barn både blant ofra og mistenkte i Tysfjord

Då elleve kvinner og menn fortalde til VG i juni i fjor at dei var blitt utsette for seksuelle overgrep i kommunen, valde politiet i Nordland å umiddelbart sette i gang ei svært omfattande etterforsking. Etterforskarar, analytikarar og juristar frå heile politidistriktet har med bistand frå Kripos jobba i halvtanna år med den uoversiktlege og vanskelege saka. Konklusjonen er skakande.

– Vi skjønte veldig raskt at dette var omfattande og alvorlege, grove brotsverk og sjølvsagt ei sak for politiet. Hovudtrekka i vår rapport er at det var veldig mykje meir enn det som stod i VG, fastslo ein prega politimeister Tone Vangen på ein pressekonferanse i Hamarøy tysdag førmiddag.

– Risikoen for å skulle bli utsett for overgrep skal bli veldig mykje lågare. Den har vore sjokkerande stor, fastslår politimeisteren.

Sjeldan grovheit

Det er no registrert heile 82 fornærma og 92 mistenkte i det som er den soleklart mest omfattande overgrepssaka i Noreg. Det yngste barnet var så lite som fire år gammalt da overgrepa starta. Den eldste var 75 år. I tillegg fastslår politiet at dei mistenktes alder strekker seg frå 10 til 80 år. 151 av dei 161 sakene dreier seg om seksuelle overgrep.

Sakene strekker seg heilt tilbake til 1953. Den siste saka er derimot så fersk som august i år. Nokre av dei mistenkte er også registrert som fornærma i nokre av dei andre overgrepssakene.

– Vi ser ei grovheit i desse sakene som politiet sjeldan ser i overgrepssaker. Meir enn halvparten av overgrepa har ein strafferamme opp til 21 års fengsel, seier politiadvokat Øyvind Rengård som har hatt ansvaret for etterforskinga av sakene i Tysfjord.

– Fleire av desse sakene er framleis under etterforsking, og mange av overgrepa har gått føre seg over lang tid. Vi ser at fleire av overgrepa starta då dei fornærma var svært unge. Det har vore utfordrande for politiet både profesjonelt og menneskeleg, seier Rengård.

Tilgiving og tausheit

I etterforskinga har det komme fram at nærmare 70 prosent av dei fornærma og mistenkte høyrer til det lulesamiske miljøet i Tysfjord, og mange har tilknyting til den læstadianske kyrkjelyden. Politiet fastslår at tilgiving innanfor miljøa ofte har ført til intern frifinning, og at det dermed har vore ei forventning om at sakene ikkje skulle sjå dagens lys.

– Fleire av dei fornærma har opplyst til oss at det har vore eit hinder for openheit. Det har vore rekna som opp- og avgjort dersom ein har fått tilgiving og syndenes forlating, seier Rengård.

– Mange har opplevd press frå venner og familie, og fått skuld for at familiar er blitt splitta. Det er ei stor belastning for dei som har stått fram, seier politimeister Vangen og understrekar at dette er subjektive opplysningar og at mange ikkje er dømde.

– Men etterforskinga underbyggjer at det dei fornærma har skildra, er riktige forteljingar, seier ho.

Politiet vil likevel understreke at ein ikkje kan hevde at etnisk tilhøyring eller trusretning er ei forklaring på dei overgrepa som har funne stad.

– Men samtidig er det mekanismar knytt til det lulesamiske miljøet som gjer at det har vore vanskeleg å komme til overflata med ting, fastslår Vangen.

Fleire tiltaler

Til no er to personar tiltalt for seksuelle overgrep i Tysfjord. Den første saka mot ein mann i 40-årene som stod tiltalt for overgrep mot seks kvinner under dekke av å vere sjaman, gjekk i Salten tingrett i oktober. Dom mot mannen er venta i midten av desember.

Det er også tatt ut tiltale i ei anna sak kor hovudforhandlinga er sett til januar 2018.

Sjølv om politiet no avsluttar Tysfjord-saka som eit prosjekt, står det framleis att mykje arbeid. Politiet fastslår at det er grunn til å tru at det vil komme fleire tiltaler i næraste framtid.