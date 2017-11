Arbeidarpartiet offer for epostsvindel

Arbeidarpartiet åtvarar no om at e-posten ikkje kjem frå dei, sjølv om avsendaradressa er post@arbeiderpartiet.no, men at det dreier seg om eit svindelforsøk.

E-posten går tilsynelatande ut frå Netflix, med beskjed om å oppdatere betalingsinfo. Ein må logge inn med Netflix-brukarnamn og passord, og alt ser deretter normalt ut. Men betalingsinfoen går verken til Arbeidarpartiet eller Netflix, men til svindlarar, som mest sannsynleg er basert i utlandet.

Kommunikasjonsrådgivar Mari Brenli i Arbeidarpartiet opplyser at partiet vurderer å melde saka til politiet. Samtidig understrekar ho at det ikkje er grunn til å tru at svindlarane har vore inne i datasystemet til partiet, men Ap får all utlevert e-post i retur.

