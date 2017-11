Amundsen: – Overgrepa kan handle om tabu frå tidlegare tider

– Desse sakene skakar meg djupt, fordi det handlar om barn og unge som har blitt utsette for overgrep over lang tid, seier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB om sakene som no kjem fram i lyset gjennom Tysfjord-etterforskinga.

Politiet har avdekt 151 seksuelle overgrepssaker i Tysfjord-komplekset. 43 er valdtektssaker, mens 40 saker omhandlar seksuell omgang med barn under 14 år. Tysdag melde politiet at det er tatt ut ti tiltaler, og at det truleg vil bli fleire. Mange av sakene går langt tilbake i tid.

– Det er nesten uverkeleg at slikt kan skje utan at samfunnet rundt set ein stoppar for det. Det kan vere at dette handlar om tabu frå tidlegare tider, seier Amundsen.

På spørsmål om politiet ikkje har gjort nok tidlegare, svarer Amundsen:

– Eg vil vere tilbakehalden med å uttale meg om kva politiet har gjort tidlegare, men etter at dette blei avdekt, har politiet gjort ein god jobb med å ta tak i det. Det viktige no er å treffe gode tiltak overfor dei som har blitt utsette for overgrep, og å straffeforfølgje dei som har gjort seg skuldige i dei.

(©NPK)