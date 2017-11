17-åring arrestert etter overfall på 12-åring i Skien

– Han er avhøyrt og har erkjent straffskyld for vald mot 12-åringen, seier politiadvokat Julie Sandvik i Søraust politidistrikt til NRK.

17-åringen er ikkje tidlegare straffa. Han har ifølgje politiadvokaten forklart at han var rusa då overfallet skjedde, og at 12-åringen blei eit tilfeldig offer.

Måndag tok imot politiet ein video som viste kva om skjedde i skulegarden på Kjørbekkhøgda skole i Skien. Det viser ein gjerningsperson som slår og sparkar guten når han ligg nede på bakken.

Politiet var etter at valdsepisoden skjedde fredag, på jakt etter ein gutegjeng. Videoen viser at det berre er éin gjerningsperson. Dei to andre kom til staden og prøvde å avverje angrepet, fortel NRK.

12-åringen blei måndag ettermiddag skriven ut frå sjukehuset etter at han var lagt inn med skadar i hovudet og brystet.

