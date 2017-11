Studentar klaga i ti år før UiB-forelesar fekk ordensstraff

– Det er sterkt beklageleg og heilt uakseptabelt. Eg kan berre be om unnskyldning på vegner av UiB, seier rektor Dag Rune Olsen til Bergens Tidende.

For to veker sidan sa Olsen at han ikkje kjente til konkrete saker om seksuell trakassering ved universitetet, men seinast i mai vart ei sak behandla ved Humanistisk fakultet.

I ei lengre utgreiing vert gjentatte og omfattande problem skildra om undervisninga til mannen over ein periode på ti år. Før fjorårets haustsemester var det tvil om han skulle få lov til å halde fram å undervise.

Året før vart forelesaren utestengt frå undervisninga på grunn av dårleg oppførsel, og både i 2013 og 2016 fekk han ei såkalla tilrettevising frå arbeidsgivaren. Men det var først i år at han fekk ein formell ordensstraff.

– Eg vekslar mellom å vere streng skulemeister og klovn, og brukar gjerne saftige eksempel for at studentar skal hugse poenga. Men folk er blitt så lett krenkbare. Gjerne på vegner av andre, også om dei det gjeld ikkje sjølv føler seg krenkte, forklarer forelesaren som for tida er sjukmeldt.

Han understrekar at han aldri har tatt på, eller gjort nokon seksuell tilnærming, mot nokon av studentane sine.

Minst elleve saker om seksuell trakassering er blitt behandla ved UiB det siste tiåret, ifølgje avisa.

