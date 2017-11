Støre trur forsvarssemja kan ryke

Det var måndag ein intens dragkamp på Stortinget om regjeringsplanen for Hæren og Heimevernet.

Arbeidarparti-leiar Jonas Gahr Støre drøfta måndag planen med dei andre opposisjonspartia. Proposisjonen er no til behandling i utanriks- og forsvarskomiteen, som har frist til tysdag.

Etter møtet erkjente Støre at det ikkje ser ut til å bli noka semje om å bruke meir pengar på landsmakta i statsbudsjettet for 2018.

– Det ser ikkje slik ut, nei. Det aukar sjansen for at vi ikkje kan vere med på dette, fordi vi ikkje kan ta ansvaret for at det ikkje blir ordentleg levert. Men det er nokre timar igjen av forhandlingane. Vi får sjå kva vi får til, sa Støre til NTB og NRK på veg ut frå møtet.

Forsvarskomiteen held fram forhandlingane på eit møte på Stortinget klokka 15 måndag.

Ber Ap avklare

Parlamentarisk leiar i Senterpartiet Marit Arnstad meiner likevel at det som skjer med budsjettet for neste år, er ei avsporing.

– Budsjettavtalen for 2018 set nokre rammar for kva du kan bli einig om for 2018. Men avtalen er ikkje til hinder for at du kan komme fram til langsiktige og fornuftige standpunkt knytt til Hæren og Heimevernet, seier ho til NTB.

– Dette handlar i grunnen om Ap har tenkt å lene seg mot Høgre og Frp eller mot Sp.

Arnstad peikar på at forhandlingane ikkje berre handlar om at Hæren i nord skal få behalde nokre helikopter, men òg om kva struktur og omfang Heimevernet skal ha, om å setje i gang stridsvogninvesteringane i Hæren tidlegare enn i 2025, og kor stor oppsettingsgrad Hæren skal ha.

– Ingen av desse fire områda er avhengige av løyvingane akkurat i 2018, meiner ho.

Revidert budsjett?

Men Ap meiner det får konsekvensar for budsjettet alt i 2018 dersom Stortinget vedtar å behalde helikoptera for Hæren på Bardufoss.

Om ein ikkje får lagt inn pengar til ei slik helikopterløysing i statsbudsjettet, er det òg moglege å binde regjeringa til å leggje til rette for dette i det reviderte nasjonalbudsjettet i mai, varslar Støre.

Han viser til at det er fleirtal på Stortinget for ei delt helikopterløysing, med noko i nord og noko i sør.

– Da bør vi kunne skrive oss saman om det med ein forplikting til at regjeringa legg til rette for det, seier han.

Bundne i avtale

Også Venstre og KrF har ønskt ei delt helikopterløysing, slik Støre skisserer. Men da dei to partia nyleg inngjekk budsjettavtalen sin med Høgre og Frp, var det med ein merknad om at dei forpliktar seg til å «ikke danne andre flertall som har vesentlige budsjettmessige konsekvenser eller berører saker som er avtalt i budsjettenigheten i 2018".

Etter det NTB forstår, handlar derfor forhandlingane no òg om kva som ligg i ordet «vesentleg».

Sp var allereie før helga uroleg for at formuleringa skulle setje bom for auka overføringar til Hæren og Heimevernet i 2018. Også Støre rettar eit spark i retning Venstre og KrF.

– Det som skal gjerast for helikoptera, krev ressursar. Det har dei valt å sjå bort frå, seier han.

Venstre-nestleiar Ola Elvestuen var ordknapp etter møtet måndag:

– Landmaktstudien har eit perspektiv som går langt utover 2018. Vi held sjølvsagt kontakt med regjeringspartia også om denne saka.

