Gjensidige ankar flaumskadedom

Forsikringsselskapet ville at kommunen skulle betale for skadane på eit bustadhus i Kvam som vart totalskadd i ein flaum i 2011. Huseigaren fekk løyve til å byggje nytt hus på same tomta. Det nye huset vart totalskadd i ein ny flaum i 2013.

Den 15. november vart det klart at Gjensidige tapte flaumskadesaka mot kommunen. Forsikringsselskapet uttrykte da skuffelse over dommen.

– Skulle denne dommen bli ståande, fryktar vi at det kan bidra til mindre merksemd om skadeførebygging i kommunane, sa advokat Merete Anita Utgård i Gjensidige.

No opplyser forsikringsselskapet at dei ankar dommen fordi dei meiner at kommunane må ta ansvaret når dei tillèt bygging i flaumutsette område.

– Vi kan ikkje la dommen bli ståande uimotsagt, fordi det betyr at kommunane berre skuv problema framfor seg og over på kvar enkelt huseigar, seier Utgård i ei pressemelding.

Ifølgje Gjensidige er det urovekkjande at det det blir stilt så låge krav til ein kommune når det gjeld saksbehandling som har stor betydning for liv, helse og store økonomiske verdiar.

Når saka blir rettskraftig, kan ho bli prinsipiell. Kommune-Noreg og forsikringsbransjen har derfor følgt saka med stor interesse.

