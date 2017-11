Filmfestivalane oppgitt over støttekutt

– Når Stortinget har vedtatt eit løft for norsk film, er det uforståeleg at det vert kutta 16 millionar av eit allereie pressa filmfond. Dette er alvorleg for norsk film og rammar både produksjons- og formidlingsfeltet, heiter det i ei felles utsegn frå dei norske filmfestivalane.

Arbeidarpartiets Anette Trettebergstuen har overfor Dagsavisen karakterisert støttekuttet som hårreisande og uforståeleg. KrFs kulturpolitiske talsperson Geir Bekkevold seier han ikkje var klar over kuttet før budsjettavtalen vart lagt fram onsdag. Han vil no undersøkje om kuttet kan stoppast.

– Om det viser seg at kuttet ikkje er i tråd med filmforliket som vi inngjekk på Stortinget, altså at dette er eit reint avtalebrot, må vi gjere vårt for å få retta dette opp. Kanskje kan vi få reversert kuttet i revidert nasjonalbudsjett til våren, seier han til Dagsavisen.

