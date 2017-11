Berre kvar fjerde veljar meiner Støre gjer ein god jobb

Det er ti år sidan ein partileiar for eitt av dei største partia i landet sist scora så lågt, skriv Dagbladet. I 2007 svarte nemleg berre 25 prosent at Erna Solberg (H) gjorde ein god jobb som partileiar, på den seinaste meiningsmålinga svarer 68 prosent det same. Blant Høgres veljarar er talet 96 prosent.

– Desse tala følgjer valresultatet. Dei er ikkje hyggelege, men heller ikkje noka stor overrasking, seier Ap-leiaren til avisa.

Han understrekar at han likevel er partileiar og statsministerkandidat ved stortingsvalet i 2021.

Den veljarane har minst trua på er Rasmus Hansson. Berre 17 prosent svarer han gjer ein god jobb som leiar for MDG. Samtidig svarer 61 prosent av hans eigne det same.

Etter Solberg er det Audun Lysbakken som er mest populær hos sine eigne. 85 prosent av SVs veljarar svarer at han gjer ein god jobb som leiar. 56 prosent av veljarane elles svarer det same.

28 prosent av veljarane meiner Knut Arild Hareide gjer ein god jobb som KrF-leiar, medan 67 prosent av KrF-veljarane svarer det same.

23 prosent meiner Trine Skei Grande gjer ein god jobb for Venstre, medan blant hennar eigne er talet 41 prosent. Når det gjeld Frp-leiar Siv Jensen, svarer veljarane 44 prosent, medan partiets eigne svarer 81 prosent.

Blant Sps veljarar svarer 79 prosent at dei er fornøgde med jobben Trygve Slagsvold Vedum gjer som leiar, medan 56 prosent av veljarane meiner han gjer ein god jobb.

(©NPK)