Ubrukte pengar til flyktningar går til Midtausten og Afrika

– Eg er glad for at nysalderinga gir rom for at vi kan auke bistanden til land i Midtausten og Afrika sør for Sahara. Der er det store behov, både for langsiktige utviklingstiltak og for akutt humanitær bistand, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei pressemelding.

Store delar av den foreslåtte auken på 453 millionar over det humanitære budsjettet går til Sør-Sudan, Somalia, Tsjad-regionen og underfinansierte kriser sør for Sahara. Regjeringa vil òg auke støtta til det humanitære arbeidet i Bangladesh.

Ubrukte midlar skal, ifølgje Søreide, òg gå til å hjelpearbeid blant rohingyaene som er fordrivne frå Myanmar til Bangladesh.

(©NPK)