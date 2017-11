Svak nedgang på Oslo Børs

Marine Harvest var den suverent mest omsette aksjen fredag. Aksjen fall med 2,79 prosent. Statoil (-0,18 prosent), Telenor (+0,38 prosent) og DNB (+0,33) følgde på dei tre neste plassane på lista over dei mest omsette aksjane.

Enda ein dag trona Norske Skog heilt i toppen på lista over taparaksjane. Aksjekursen gjekk tilbake med 11,11 prosent etter å ha falle med 59,9 prosent dagen før. Kursfallet kjem etter at det vart kjent at Aker og Oceanwood planlegg å kjøpe fabrikkane og at styret truleg vil krevje konkurs.

Blant aksjane som hadde ei viss omsetning, var det Funcom (+3,90 prosent), BW LPG (+3,23 prosent), Frontline (+3,22 prosent) og Opera Software (+3,17 prosent) som gjorde det skarpast.

Prisen på nordsjøolje låg ved børsslutt på rundt 63,7 dollar fatet.

På dei leiande børsane rundt om i Europa var utviklinga som følgjer: Dax 30 i Frankfurt gjekk fram med 0,6 prosent og FTSE 100 i London gjekk tilbake med 0,06 prosent, mens CAC 40 i Paris steig med 0,31 prosent.

