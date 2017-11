Professor Langeland sagt opp frå Universitetet i Stavanger

Utvalet vedtok å seie opp Langeland mot éi stemme frå tilsetterepresentanten.

Universitetet opplyser at tilsetjingsutvalet har funne at vilkåra for avskjed av professoren er til stades. Langeland har høve til å klage vedtaket inn for Kunnskapsdepartementet. Ettersom dette framleis blir rekna som ein personalsak, ønskjer ikkje universitetet å kommentere bakgrunnen for eller forholda rundt saka nærare no.

Nils Rune Langeland har vore tilsett ved Universitetet i Stavanger sidan 2008. Universitetet skal i byrjinga av oktober ha orientert han om at universitetet ønskte å seie han opp. Medieomtalen sist sommar av grove meldingar frå professoren til ulike kvinner, skal berre utgjere ein del av avskjedssaka.

(©NPK)