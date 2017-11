Drikkevareprodusentane skuldar regjeringa for avtalebrot

– Norske brus- og vassprodusentar har lagt ned svært mykje arbeid og store ressursar for å få på plass ein pliktande avtale med helseministeren, men er no svært usikre på kva verdi denne avtalen har, skriv styret i Bryggeri- og drikkevareforeningen i ei pressemelding fredag.

Folkehelsesamarbeidet er eit målretta arbeid for å redusere sukkerinntaket i drikke. Drikkevareprodusentane oppfattar auken i avgiftene på brus med og utan sukker og dessutan vatn med smak som eit avtalebrot. Avgiftene for desse varene aukar med over 40 prosent, skriv dei i meldinga.

– Kva blir det neste? Det er lite tillit igjen, og ein avtale utan tillit har liten verdi, skriv dei og fortel at dei legg samarbeidet på is.

Produsentane rapporterer at dei er godt i rute med sitt eige mål om å redusere sukkeret med 19 prosent per liter seld drikke innan 2020. Planane for ytterlegare reduksjon i 2018 var på plass, men no varslar produsentane at dei vil revurdere planane.

– Drikkevareprodusentane vil halde fram arbeidet sitt for redusert sukkerkonsum, men det har inga meining å samarbeide med regjeringa om folkehelse før avgiftssaka er løyst.

