Presidentskapet slår fast at Hagen ikkje kan trekkje seg

– Når det gjeld spørsmålet om mogleg fritak, så lar ikkje det seg gjere, seier stortingspresident Olemic Thommesen til NTB.

Han opplyser at det er konstitusjonell avdeling på Stortinget som har gjort ein gjennomgang og komme til denne konklusjonen.

Presidentskapet drøfta spørsmålet på sitt møte torsdag formiddag. Saka er ikkje formelt behandla sidan det ikkje ligg føre nokon søknad, men Thommessen seier dei har hatt ein orienteringsrunde om temaet.

– Mitt svar til Framstegspartiets stortingsgruppe vil vere at Hagen ikkje tilfredsstiller dei krava som Grunnlova og vallova stiller for å få fritak for sitt verv som vararepresentant, seier han.

Eit anna spørsmål er om Hagen kan be om permisjon. Det vil ein i tilfelle komme tilbake til, dersom han søkjer om det, opplyser Thommessen.

Frps partinestor gav onsdag stortingsgruppa i partiet beskjed om at han ønskte å trekkje seg som vararepresentant for å kunne bli valt til medlem i Nobelkomiteen.