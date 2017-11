KrFs medlemmer delt i synet på samarbeid

Heile 54,6 prosent av dei som svarte på partiundersøkinga, meiner KrF ikkje kan sitte i regjering med Framstegspartiet. 42 prosent seier det same om Arbeidarpartiet, skriv Klassekampen.

Samtidig er det også nokre fleire som er positive til Frp enn til Ap. 36 prosent seier det er greitt å regjere saman med Frp, mens 33,9 prosent synest partiet kan styre saman med Ap.

Høgre er det partiet som kjem best ut av det, og 91 prosent svarer ja til eit regjeringssamarbeid med statsminister Erna Solbergs parti. Hakk i hæl følgjer Venstre med 82 prosent og Senterpartiet med 80.

Når det gjeld synet på Frp er det ifølgje avisa eit tydeleg skilje mellom menn og kvinner. Mens 42,2 prosent av mennene meiner KrF kan gå i regjering med partiet, svarar berre 25,3 prosent av kvinnene det same.

På KrFs landsmøte våren 2017 vedtok partiet at eit regjeringssamarbeid med Frp var uaktuelt grunna respekt for dei politiske forskjellane. I undersøkinga kjem det fram at berre halvparten står fast på at landsmøtevedtaket og løftet til veljarane skal gjelde uansett.

(©NPK)