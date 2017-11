KrF tapte kampen for gammal hjartesak 

– Det er beklageleg. Det går på valfridomen for familiar. Det er ei sak vi har kjempa for tidlegare. Sånn er det i politikken. Vi har vunne mange slag i dette budsjettet, men ikkje alle, seier KrF-leiar Knut Arild Hareide til NTB torsdag.

Skatteklasse 2 er ei ordning som gir høgare personfrådrag og gunstigare skattlegging for ektepar der den eine parten har låg inntekt. Då budsjettavtalen på borgarleg side vart lagt fram onsdag, var det klart at ordninga var borte.

– Skatteklasse 2 ligg ikkje inne. Vi har prioritert det i vårt budsjett, men registrerer at det ikkje var nokon andre parti på Stortinget som gjorde det. For KrF vart det viktigare å få gjennomslag for pleiepengeordninga, som hjelper nokre av dei mest sårbare familiane, seier Hareide.

