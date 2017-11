Ingen klimajubel for budsjettavtalen

Miljøet vart taparen igjen, fastslår Naturvernforbundet i sin kommentar til Solberg-regjeringas femte statsbudsjett.

– Stortingsfleirtalet har ikkje tatt klimakrisa inn over seg, og dette budsjettet er ikkje den redningsplanken som norsk natur sårt treng, seier leiar Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet i ei pressemelding.

– Hovudproblemet er at forslaget frå regjeringa i oktober var milevis unna det som trengst for å ta vare på trua natur og kutte klimagassutsleppa. Venstre og KrF har fått retta opp ei rekkje kutt, men ei vidareføring av natur- og klimainnsatsen på dagens nivå er altfor lågt, seier Ask Lundberg. Ho synest det er skuffande, men ikkje overraskande at CO2- og drivstoffavgiftene ikkje aukar.

Heller ikkje Marius Holm i Miljøstiftelsen Zero er særleg imponert over budsjettkameratanes utgangspunkt og resultat.

– I staden for ambisjonar om null utslepp, har regjeringa ambisjonar om null framgang. Forhandlingane i år har handla om å reversere dårlege forslag framfor å vedta ny og heilt nødvendig satsing på klima, seier Holm i ei pressemelding.

(©NPK)