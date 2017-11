Bryggjeritopp fekk avgiftssjokk – kalla KrF-nestleiar ein skurk

I e-posten, som ein stad mellom 40 og 50 av medlemsbedriftene i Bryggeri- og drikkevareforeningen har fått, skriv han at det er «to skurker i denne fortellingen».

Den eine skurken er, ifølgje Nome, kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop, som han meiner er ansvarleg for priskrigen på smågodt denne hausten.

Kallar Bollestad skurk

«Den andre skurken heter Olaug Bollestad og er nestleder i KrF. Hun ble så rasende over priskrigen at hun med et knips endret KrFs budsjettforslag og foreslo dramatisk avgiftsøkning», skriv Nome i e-posten, som NTB har fått tilgang til.

Han meiner KrF opptrer useriøst og uansvarleg og «gjør sitt ytterste for å svekke tilliten til politikk generelt».

– Måten Nome går til personangrep på, er eit lågmål. Dette seier meir om han enn om meg, seier Bollestad til NTB.

Avviser

KrF-nestleiaren seier ho verken er sint eller opprørt over å bli kalla ein skurk.

– Eg blir meir oppgitt, ikkje minst fordi han kjenner prosessane i KrF så dårleg som han openbert gjer. Eg har ikkje så mykje makt at eg kan knipse i fingrane og åleine endre politikken vår, seier Bollestad.

Ho legg til at avgiftsauken dessutan ikkje er ny KrF-politikk.

– Vi har foreslått dette fleire gonger tidlegare i dei alternative budsjetta våre. Verdshelseorganisasjonen meiner dette er eit godt politisk grep for å motverke fedme og diabetes, seier Bollestad.

Beklagar ikkje

Petter Nome angrar ikkje på ordvalet i e-posten.

– Eg ville nok ikkje brukt uttrykket «skurk» i ein formell samanheng, men eg står inne for alt som står i e-posten, seier han til NTB. Han vil ikkje beklage det han skreiv.

– Nei, dette må kunne tolast som ein intern, sleivete kommentar, seier han.

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop reagerer meir på framstillinga i e-posten frå Nome enn på sjølve ordvalet.

– Å ymte om at heile daglegvarebransjen undergrev det gode arbeidet med å avgrense sukkerinnhaldet i produkta våre, er heilt urimeleg. Karakteristikkane får stå for Nomes rekning, seier han til NTB.

– Sidespor

Bakgrunnen for saka er den borgarlege budsjettavtalen som vart inngått onsdag. Der håvar politikarane inn nærare 2 milliardar kroner på auka avgifter på sjokolade, sukkervarer, brus og anna alkoholfri drikke.

Næringa fryktar auka grensehandel og netthandel, tap av arbeidsplassar og inntening og dessutan negative følgjer for folkehelsa.

– Bilane blir fylte opp av godteri og brusbrett, og folk konsumerer langt meir enn dei elles ville gjort, hevdar Nome.

Han seier føremålet med e-posten var å fortelje medlemmene at Bryggjeriforeininga er opprørt og arbeider for å få vedtaket omgjort.

– Min karakteristikk av Bollestad og Takle Friis er sånn sett eit sidespor, seier Nome.

(©NPK)