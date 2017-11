Bokhandlarprisen til Helga Flatland

– Det er ei stor ære å bli lesen, diskutert og stemt fram av dyktige og lidenskapelege lesarar, av dei som jobbar med å formidle bøker kvar dag. Eg er veldig takknemleg for prisen – og for jobben dei gjer for litteraturen i det daglege, sa Flatland (33) da ho tok imot prisen på Litteraturhuset i Oslo torsdag ettermiddag.

Bokhandlarar landet over har stemt fram romanen hennar frå ei liste på ti nominerte norske bøker gitt ut i år. Flatland danka ut forfattarar som Lars Saabye Christensen, Tom Egeland, Jan Kjærstad, Frode Tiller, Maja Lunde og Maria Parr.

Ungt forfattarskap

– Eg er svært glad for at bokhandlarane i år vel å løfte fram eit såpass ungt forfattarskap som mitt – for rundt meg står ein ny og viktig generasjon forfattarar, og saman med dei skal vi arbeide for å gjere framtida til norsk litteratur mangfaldig og lys, sa Flatland.

Helga Flatland har tidlegare fått fleire priser for forfattarskapet sitt. For debutromanen «Bli hvis du kan. Reis hvis du må.» fekk ho Tarjei Vesaas' debutantpris, Ungdommens kritikarpris, Aschehougs debutantstipend, og ho vart nominert til "P2-lytternes romanpris".

I «En moderne familie» utforskar ho kva som skjer med vaksne skilsmissebarn. Etter å ha vore gift i 40 år skil eit ektepar seg, og handlinga blir driven fram gjennom blikket til dei tre vaksne barna. Dei fortel sin versjon om tida rett etter at dei fekk den sjokkerande nyheita om at foreldra skal skilje seg.

Bronsestatuett

Bokhandlerprisen vart delt ut første gong i 1948. Da heitte prisen «Takk for boka»-prisen og gjekk til Sigurd Hoel. Da bokhandlarane tok opp igjen tradisjonen i 1981 etter tolv års opphald, fekk prisen namnet Bokhandlerprisen. I fjor gjekk prisen til Vigdis Hjorth for «Arv og miljø».

Prisen er ein bronsestatuett laga av bilethoggaren Nils Aas. Boka som blir stemt fram, må vere gitt ut same året og av ein norsk forfattar innanfor skjønn-/generell litteratur, inkludert barne- og ungdomsbøker.

