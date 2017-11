16-åring tiltalt for å filme sex med kjærasten

Ifølgje påtalemakta filma guten seksuell omgang med kjærasten utan at ho var klar over det. Han var den gongen 15 år gammal, mens ho var 14, skriv Stavanger Aftenblad. Sjølv om den seksuelle lågalderen er 16 år, er personar under 18 år for barn å rekne i den aktuelle lovparagrafen.

Opptaket skal guten ha lagra på mobiltelefonen sin og vist fram til andre før han sletta det. Både opptaket og framvisinga av det blir ramma av føresegner i straffelova om materiale som seksualiserer barn. Guten, som i dag er 16, er også tiltalt for å ha «krenket fornærmedes fred».

Forsvarar Kristin Jensen Undheim seier guten erkjenner straffskuld.

– Min klient, som altså er ein ung mann på 16 år, var ikkje klar over at det han gjorde var straffbart. Han ønsker å gjere opp for seg, og han ser fram til å bli ferdig med denne saka, seier Undheim.

– Dette er ei vanskeleg sak for min klient, som skjønnar at saka er svært vanskeleg også for fornærma.

Bistandsadvokaten til jenta, Helene Haugland, seier til Aftenbladet klienten hennar opplevde hendinga som svært belastande og krenkjande.

