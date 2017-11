Steile frontar til siste dag i klimarettssaka

Steile frontar prega òg den siste dagen av den såkalla klimarettssaka, der Greenpeace Norge og Natur og Ungdom har saksøkt staten for brot på miljøparagrafen i Grunnlova.

Men både Greenpeace-leiar Truls Gulowsen og leiar for Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær har ei god magekjensle etter den sju dagar lange rettssaka. Det er første gong miljøparagrafen blir prøvd for retten.

– Rettssaka har i alle fall vist kor viktig det har vore å diskutere denne paragrafen. Dommaren må vere ekstremt modig dersom han skal gi staten rett i at Grunnlova ikkje gir framtidige generasjonar rett til eit godt miljø, seier Gulowsen til NTB.

Hardt ut

Saman med Besteforeldrenes klimaaksjon gjekk dei to miljøorganisasjonane til sak mot staten fordi dei meiner tildelinga i 2016 av i alt 40 blokker for oljeleiting i Barentshavet, den såkalla 23. konsesjonsrunden, er i strid med paragraf 112 i Grunnlova.

Tildelinga strir òg imot Noregs klimaforpliktingar i Parisavtalen, ifølgje saksøkarane. I tillegg meiner dei at staten kan komme til å tape, ikkje tene, på å vinne ut olje i Barentshavet.

I retten onsdag gjekk advokaten til organisasjonane, Christine Hambro, hardt ut mot staten og strategien deira med å dele opp fakta og komplekse samanhengar i småbitar. Da mistar ein det store biletet, slo Hambro fast.

– Dette er ei illegitim pulverisering og ei ansvarsfråskriving. Fragmenteringa kamuflerer at det finst ei grense i miljøparagrafen, sa ho.

Det er regjeringsadvokat Fredrik Sejersted heilt ueinig i. Han meiner tvert imot at miljøvernarane legg ei urimeleg vid tolking av grunnlovsparagrafen til grunn.

– Vi har prøvd å rydde opp, seier han.

– Noreg gjer ikkje nok

I retten la Hambro òg vekt på at Grunnlova pålegg staten plikter når det gjeld miljø og klima.

– Da er hovudspørsmålet: Gjer Noreg nok? spurde ho.

Svaret er eit klart nei, meiner Hambro, som viser til Parisavtalens mål om ei temperaturstiging på godt under 2 grader.

– Det hastar. Sjansane for å nå målet i Parisavtalen blir redusert for kvar dag som går. Det er ikkje sånn at staten bommar på målstreken. Staten bommar totalt, seier ho.

Staten: Har følgt lova

Sejersted er òg djupt ueinig i at den 23. konsesjonsrunden aukar risikoen for miljøskadar og klimautslepp, både nasjonalt og globalt.

– Dette er eit komplisert vurderingstema, seier regjeringsadvokaten, som peikar på at tildelinga har skjedd i tråd med gjeldande lover og prosessar.

I tillegg har Stortinget stemt over tildelinga tre gonger, poengterte han. Ein dom i favør av miljøorganisasjonane endrar maktbalansen mellom Stortinget og rettssystemet, meiner Sejersted.

Langt fram

Hambro peikar òg på at olje og gass som blir funne i Barentshavet, først kjem på marknaden fleire tiår fram i tid.

– Er det sannsynleg at norsk gass vil erstatte kol om 20–30 år? Svaret på det er nei, fordi andre land òg skal fase ut klimagassutsleppa sine. Og dei byrjar no, slo ho fast i retten.

Under klimakonferansen i Bonn førre veke stilte 20 land seg bak ein plan om å fase ut kolkraftverk.

Dersom dommar Hugo Abelseth ikkje gir saksøkarane medhald i at den 23. konsesjonsrunden er ugyldig, har saksøkarane ein plan B: saksbehandlingsfeil. Ifølgje organisasjonane har utgreiinga bak tildelinga ei rad feil og manglar, både når det gjeld klimapåverknad, lokale miljøeffektar og lønnsemd, noko som må føre til at vedtaket blir dømt ugyldig.

Dom i saka fell truleg tidleg i januar.

(©NPK)