PST justerer ned risikoen for terror i Noreg

Bakgrunnen er endringar i trusselbildet den seinare tid, skriv PST i ei melding onsdag.

PST peiker samtidig på at terrortrusselen mot mange vestlege land framleis er alvorleg, og trusselen er grenseoverskridande.

– Ein eventuell terroraksjon i Noreg vil sannsynlegvis vere av same type som ein har sett elles i Europa. Dette betyr at metodar som bruk av kniv og køyretøy mot mål med få sikringstiltak og mange sivile er aktuelle her også, meiner PST.