No kjem ekstremvêret Ylva i Nord-Noreg

Frå onsdag kveld er det venta auke til søraustleg full storm utsette stadar med lokalt kraftige vindkast på 40 til 50 meter per sekund. Ekstremvêret har fått namnet Ylva.

– Ekstremvêret treffer først i Nordland i kveld og aukar utover natta. I Troms vil det auke torsdag morgon, seier meteorolog Tore Vassbø ved Meteorologisk institutt til NTB.

Store lokale variasjonar

Han fortel at uvêret vil vere på sitt sterkaste i Nordland torsdag formiddag. I Troms blir det sterkast torsdag kveld, der det er venta full storm utsette stader torsdag, med vindkast på 35 til 50 meter per sekund.

– Vinden kjem frå søraust i kast over fjella og ned i dalane. Det kjem til å vere store lokale variasjonar, og enkelte område kan vere nesten vindstille mens nabodalen har kraftig vind, seier Vassbø. Han legg til at stormen i hovudsak vil ramme indre strøk. Det er ikkje sendt ut ekstremvarsel for Lofoten og Vesterålen i Nordland.

Det er vinden som blir dominerande i stormen. Det er ikkje meldt om særleg mykje nedbør, men den vil i hovudsak komme som snø.

– Farleg utandørs

– Det blir stor fare for innstillingar av flyavgangar, båtar og annan transport. Bruer og fjellovergangar kan bli stengde. Det kan vere farleg å opphalde seg utandørs. Det er venta uvanleg stor skade på bygningar, infrastruktur, straumnett og skog, skriv Meteorologisk institutt.

Vassbø anbefaler å sikre lause gjenstandar utanfor bygningar.

– Det kan bli skade på tre, som igjen kan føre til skade på straumnett og bygningar, seier meteorologen.

– Elles oppfordrar vi til å ikkje reise om ein ikkje må.

Stormen har fått namnet Ylva i samsvar med eit system der stormane annankvar gong får gute- og jentenamn i alfabetisk rekkefølgje. Førre ekstremvêr i Noreg var Vidar, som ramma Vestlandet i januar med ekstrem høg vasstand.

Regn og vind i vest

Meteorologisk institutt har også vêret under auka overvaking i andre delar av landet.

I Rogaland er det venta mykje nedbør frå onsdag kveld til torsdag ettermiddag i midtre og indre strøk. Det kan komme mellom 100 og 120 millimeter på 24 timar.

I Hordaland er det venta mykje nedbør i Sunnhordland frå seint onsdag ettermiddag. Her kan det komme mellom 90 og 120 millimeter. Torsdag ettermiddag og tidleg kveld er det dessutan venta kraftige vindkast som kan komme opp i 35–40 meter per sekund.

Like kraftig kan vinden bli i Sogn og Fjordane torsdag ettermiddag og kveld.

Dersom situasjonen blir verre for desse områda, kan det bli sendt ut eit ekstremvêrvarsel også her.