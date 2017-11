Nærare løysing om budsjettet

– Tida vil vise om vi blir einige, men det er mange gode saker som ligg på bordet og forhåpentleg vil samtalane resultere i ei semje i dag, sa finanspolitisk talsperson i KrF Kjell Ingolf Ropstad til pressa etter at partiet var ferdig med det andre gruppemøtet sitt onsdag klokka 16.

Han seier gruppa gav han fullmakt til å inngå ein avtale med kollegaene sine i Venstre, Høgre og Frp. Dei fire forhandlarane og rådgivarane deira møttest i statsrådssalen klokka 16.15 til det som altså kan bli det siste forhandlingsmøtet på borgarleg side om statsbudsjettet for neste år.

Ikkje så kort pause

Dei fire budsjettkameratane tok ein pause etter eit vel timelangt forhandlingsmøte onsdag. Pausen vart ikkje så kort som varsla.

– Vi tar ein pause og møtest på nytt om kort tid, sa leiaren i finanskomiteen, Nikolai Astrup (H), da forhandlarane og rådgivarane deira toga ut av statsrådssalen klokka 11.15 onsdag.

Finanspolitisk talsperson i Venstre Terje Breivik rekna med at pausen kom til å vare ein times tid, men noka ny samling vart det ikkje før gruppemøtet til KrF. Også Venstre har gruppemøte onsdag ettermiddag.

Partiet skal ikkje ha dei største reservasjonane mot det som låg på bordet etter at forhandlarane frå Høgre, Frp, Venstre og KrF vart sitjande til klokka 4.30 natt til onsdag.

Trur på løysing

Stortingsgruppa til KrF sat òg samla onsdag morgon for å drøfte den siste utviklinga i budsjettsamtalane. Etter dette møtet peika Ropstad på at «litt står att», og at det òg er viktig å lande alle detaljane. Han streka òg under at det er mange KrF-sigrar inne i avtalen.

På spørsmål om han no har fått mandat til å inngå ein avtale, svarte KrF-representanten dette:

– Viss vi klarer å finne ei løysing, er eg trygg på det. Men det kan godt hende eg treng ein ny runde tilbake til gruppa.

Og det gjorde han altså. Gruppemøte nummer 2 starta klokka 14 og varte i to timar.

Stridssaker

Blant dei mest krevjande sakene i budsjettforhandlingane er KrF-kravet om ei lærarnorm i grunnskulen. I det alternative budsjettet sitt har KrF sett av 350 millionar kroner til innføring av ei lærarnorm i 2018.

Andre spørsmål som skaper strev i innspurten, er knytt til den såkalla maskinskatten og krav om forbetringar i den nye modellen for pleiepengar til foreldre med alvorleg sjuke barn.

Heile tida har spørsmål om inndekking, meir bestemt kva for skatte- og avgiftsskjerpingar som skal finansiere dei nye satsingane, vore ei underliggjande problemstilling.

