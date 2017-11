Listhaug vart nekta fritak som vararepresentant

Listhaug søkte permisjon frå resten av stortingsperioden fordi ho då jobba i First House. Fleire kritiserte Listhaug den gongen for å vere i ei dobbeltrolle fordi kommunikasjonsbyrået opererte med hemmelege kundelister.

Dåverande stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) var blant dei som meinte det kunne oppstå tvil om kven representanten eigentleg stilte opp for i stortingssalen, og om Listhaug hadde kundar som kunne sjå seg tent med bestemte utfall av dei forskjellige sakene.

– Eg bør få permisjon dersom stortingspresidenten meiner det er demokratisk problem at eg er der, sa Listhaug til Aftenposten i september 2012.

I sitt svar til Listhaug viste Andersen til Grunnlova.

– Den alminnelege forståinga av Grunnlova tilseier at den som blir valt i eit stortingsval har plikt til å stå i vervet i heile fireårsperioden. Dette gjeld også for dei som blir valt til vararepresentantar. Det held ikkje å ønske seg ein annan jobb eller å ville vekk frå Stortinget av andre grunnar, skreiv Andersen i eit avisinnlegg i VG same haust.

Der viser han også til at Stortinget 27. mai 2010 behandla eit forslag om rett til fråtre vervet som stortingsrepresentant. Forslaget vart samrøystes avvist.

