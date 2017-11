Lærarar jublar for nytt skulekrav

– Dette er ein merkedag for skulen og særleg elevane. Eg må rette ein fantastisk stor takk til KrF, som har kjempa fram dette, seier leiar Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NTB.

I budsjettavtalen som dei fire borgarlege partia vart einige om onsdag, er det lagt inn krav om at det maksimalt skal vere 16 elevar per lærar på 1.–4. trinn og maksimalt 21 elevar per lærar på 5.–7. trinn. Frå 2019 blir dette ytterlegare stramma inn til 15 elevar per lærer på 1.–4. trinn og 20 elevar per lærer på 5.–7. trinn.

– Dette er den minstenorma som foreldre, elevar og lærarar har kjempa for. Dette sikrar alle elevar eit minimum av lærarar rundt seg, og det aukar moglegheita for å gi meir tilpassa opplæring, seier Handal, som òg takker andre parti som har engasjert seg i saka.

Han meiner den nye norma er viktig for å sikre at pengar som går til auka lærartettleik, faktisk blir brukte til dette.

– Det er løyvd 4,3 milliardar kroner til styrkt lærartettleik dei siste åtte åra utan at kommunane har klart å gi elevane nettopp det. Derfor er dette tiltaket nødvendig, seier han.

(©NPK)