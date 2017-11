KrF trur på budsjettløysing onsdag 

KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad svarte slik på spørsmål om han trur ein avtale er mogleg onsdag:

– Eg trur det bør vere mogleg. Men samtidig er det krevjande punkt igjen, så eg vil ikkje love noko, sa han då gruppemøtet var ferdig rett før klokka 10.

Ropstad gjekk direkte frå møtet i KrFs stortingsgruppe til eit nytt og mogleg siste forhandlingsmøte med dei andre tre partia på borgarleg side på Stortinget.

– Vi har hatt ein veldig god diskusjon og presisert kva som er viktig for oss no i sluttspurten. Det skal eg no melde inn til dei andre partia, sa han.

Ropstad viste til at «litt står att», og at det også er viktig å lande alle detaljane. Han understreka også at det er mange KrF-sigrar inne i avtalen. På spørsmål om han no har fått mandat til å inngå ein avtale, svarte KrF-representanten dette:

– Dersom vi klarer å finne ei løysing, er eg trygg på det. Men det kan godt hende eg treng ein ny runde tilbake til gruppa.

KrF har ordinært gruppemøte seinare onsdag.

Etter det NTB forstår, kan ein avtale bli lagt fram seinare i dag. Venstre skal ikkje ha reservasjonar mot det som låg på bordet etter at forhandlarane frå Høgre, Framstegspartiet, Venstre og KrF vart sitjande til klokka 4.30 natt til onsdag.

