Kari Hilde French med UD-kritikk under boklanseringa

– Problemet i denne saka har heile vegen vore at informasjonsflyten – litt avhengig av personar – har vore for dårleg og gjort oss usikre. Vi måtte søke informasjon i andre kanalar for å få den informasjonen eg meiner UD kunne gitt oss, sa French.

I boka «Dødsdømt i Kongo–Kampen for fridomen», som vart lansert onsdag, skriv ho om den årelange kampen for å få sonen Joshua French ut av fengsel i det afrikanske landet.

French fortalde at då ho i mai 2009 fekk telefon om at sonen og Tjostolv Moland var arresterte i Kongo, trudde ho at saka kom til å løyse seg ganske raskt. Slik gjekk det som kjent ikkje. Det tok åtte år før Joshua French kom tilbake til Noreg 17. mai i år.

På spørsmål om kva ho trur hende før French og Moland vart arresterte i Kongo, svarte ho:

– Dei vart utsette for eit bakhaldsangrep. Eg har ikkje gått for mykje i detaljar om det i boka, for det er Joshuas historie.

Det er allereie kjent at Joshua French skriv på bok om sine åtte år i kongolesisk fengsel.

