Jensen må svare på 25 nye spørsmål om bråket i SSB

– Svarbrevet frå finansministeren lèt etter seg ein del spørsmål som ein samrøystes komité er einige om å stille, seier leiaren i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Dag Terje Andersen (Ap), til NTB.

I alt er det snakk om 13 hovudspørsmål og 12 underspørsmål, inkludert oppmodingar om oversending av referat frå ulike møte. Tilleggsoppdraget til det såkalla statistikklovutvalet om òg å vurdere forskingsavdelinga i SSB, er blant dei forholda komiteen vil sjå nærare på.

I det opphavlege svarbrevet sitt til komiteen på tysdag nemner Jensen at ho åtvara den no avgåtte SSB-sjefen Christine Meyer fleire gonger. Desse merknadene gjer at komiteen er nysgjerrig på kva finansministeren meiner om styret i Statistisk sentralbyrå:

– Om ikkje leiaren i SSB har oppfatta signala i dialogen med departementet, bør ikkje da òg leiaren av styret gå av? spør komiteen.

I ein uttale til NTB tysdag slo Meyer tilbake mot Jensens framstilling og meinte at svaret frå finansministeren ikkje gir ei korrekt og dekkjande framstilling av saka.

Ho vil ikkje kommentere saka ytterlegare, men oppgir at ho gjerne forklarer seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Men om det er aktuelt å halde ei open kontrollhøyring om saka er det, ifølgje komitéleiar Dag Terje Andersen, for tidleg å svare på.

