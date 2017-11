Høg aktivitet på Oslo Børs – hovudindeksen ned

B-aksjen til Schibsted var den klart mest omsette onsdag og fall med 8,1 prosent til 209,50 kroner. Selskapet kunngjorde tysdag ein emisjon. Nesten 12 millionar B-aksjar vart ferda ut til 211 kroner, noko som gir selskapet ei kapitalinnsprøyting på 2,5 milliardar kroner. Emisjonskursen var rundt 7 prosent lågare enn sluttkursen tysdag. Pengane skal brukast til å styrkje eigenkapitalen og til oppkjøp innanfor rubrikkannonsar på nett.

Schibsteds A-aksje enda på ein sjuandeplass på omsetningslista og fall 6,7 prosent i handelen onsdag.

Marine Harvest gjekk ned med 0,2 prosent, og det same gjorde Telenor. Yara fall med 0,8 prosent. Ved sida av Schibsted var Aker BP dagens tapar med eit fall på 3,5 prosent.

Norsk Hydro hadde ein oppgang på 2,8 prosent, Statoil på 0,2 prosent, mens DNB auka med 0,3 prosent.

Biletet var blanda på dei leiande børsane rundt om i Europa. Dax 30 i Frankfurt fall med 0,8 prosent, FTSE 100 i London steig med 0,3 prosent, mens CAC 40 i Paris steig med 0,1 prosent.

Oljeprisen naut godt av dei fallande oljelagera i USA og rykta om at Saudi-Arabia vil forlengje produksjonskuttet sitt med ni månader. Ved 17-tida vart eit fat nordsjøolje omsett for 62,9 dollar på spotmarknaden, noko som var 35 cent meir enn ved midnatt. Den amerikanske lettolja gjekk på si side for 57,7 dollar fatet, ein oppgang på ein halv dollar gjennom handledagen.

(©NPK)