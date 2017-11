Frps presidentskapsmedlem vil gi Hagen permisjon frå Stortinget 

Stortingets juristar skal no vurdere om Hagen kan fritakast for vervet. Frp-nestoren bad onsdag i eit brev til stortingsgruppa om å få trekkje seg som vararepresentant for å kunne gå inn i Nobelkomiteen.

– Vi må søke å finne ei løysing. Dersom Hagen kan innvilgast permisjon, vil det løyse opp i den litt vanskelege situasjonen som har oppstått, seier Wold til NTB.

Stortingspresident Olemic Thommesen gir no juristane i Stortingets konstitusjonelle avdeling i oppdrag å sjå på saka.

– Det er nokså klare reglar knytt til Grunnlova og vallova, og så skal vi sjå på parlamentarisk praksis. Det må vi få sett på nøye før vi kan seie noko meir om dette, seier han.

– Det er behov for ein gjennomgang av regelverket. Eg vil ta initiativ til at vi får klare reglar knytt til utnemningar til Nobelkomiteen. No har det vore for mykje fram og tilbake, meiner Thommessen.

