Ulvejakt stoppa mellombels etter at WWF fekk medhald i Oslo tingrett

Miljøorganisasjonen WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolane skal gjennomgå heile den norske ulveforvaltninga. Før dette blir behandla har WWF bedt om mellombels tiltak, altså at jakta skal stoppast inntil dei store spørsmåla er avgjort.

Oslo tingrett kom med si rettsavgjerd tysdag.

– Oslo tingrett har fatta ei viktig avgjerd når ulvejakta no er stoppa. No ser vi fram til at saka vår kjem opp for retten, der domstolane må vurdere om norsk ulveforvalting er i strid med norsk lov og internasjonale forpliktingar, seier miljøpolitisk leiar Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.