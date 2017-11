Statleg tilsette vil ha meir innverknad ved omstilling

Ei undersøking Fafo har gjort for LO Stat viser at sju av ti tilsette i staten eller offentleg eigde verksemder har vore gjennom ei omstilling dei siste to åra. Det inkluderer nedbemanning, omorganisering og konkurranseutsetting, skriv Dagsavisen.

Berre ein firedel av dei tillitsvalde i LO Stat seier dei hadde reell innverknad over omstillingsprosessen. Berre ein av åtte oppgir å ha vore med på å påverke utfallet.

– Det er ei skremmande utvikling og eit symptom på at det går i feil retning, seier LO Stat-leiar Egil André Aas. Han ber kommunalminister Jan Tore Sanner (H) ta tak i temaet.

– Festtalane må bli meir enn berre prat. Eg forventar at han tar tak i denne «liksom-involveringa».

Sanner svarar ved å vise til medarbeidarundersøkingane til departementet. Dei viser at dei tilsette er godt fornøgde med å jobbe i staten.

– Undersøkinga viser at dei tilsette opplever å ha innverknad over arbeidsoppgåvene og handlingsrom til å løyse dei. Samtidig må vi heile tida jobbe med å forbetre oss, også når det gjeld samarbeid og gjennomføring av omstillingsprosessar, skriv statsråden i ein e-post til avisa.

