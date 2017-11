Sp: – Heilt uhaldbart at ulvejakta blir stoppa

– At ulvejakta utanfor ulvesona i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark no blir stoppa mellombels er svært uheldig og kjem til å få alvorlege konsekvensar både for beitedyr, matproduksjon og befolkninga i områda det vedkjem, seier Ole André Myhrvold, som sit i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Senterpartiet (Sp).

– Ei slik avgjerd kan spolera ei heilt nødvendig ulvejakt som må gå føre seg i vinter når vi har sporsnø, og som vi treng for å få regulert ulvebestanden i Noreg, seier Myhrvold.

Ulvejakta utanfor ulvesona i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark blir mellombels stoppa etter at miljøorganisasjonen WWF tysdag fekk medhald i Oslo tingrett. WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolane skal gå gjennom heile den norske ulveforvaltninga.

– Så seint som for eit halvt år sidan klargjorde Stortinget og regjeringa ulveforvaltninga i høve til naturmangfaldlova og Bern-konvensjonen. Det blei også gjort nødvendige endringar i lov og forskrift. Eg opplever kravet til WWF som eit forsøk på rettsleg omkamp mot Stortinget, seier Myhrvold.

Før lisensfellinga i haust har dei regionale rovviltnemndene vedteke ein samla kvote på 50 ulvar. Vedtaket utanfor ulvesona på uttak av 12 dyr er stadfesta av Klima- og miljødepartementet.

– Senterpartiet ventar no at staten agerer omgåande både ved å gå gjennom saksbehandlinga om lisensjakt på ulv på nytt og ved ein eventuell anke til lagmannsretten. Vi har ikkje ein time å mista i denne saka, seier Myhrvold.

(©NPK)