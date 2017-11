Skogeigarane ber staten anka ulvejaktavgjerd

– Avgjerda betyr i praksis at ulvejakta utanfor ulvesona er stoppa inntil det finst rettskraftig avgjerd i saka. Dette er jo tragisk, seier administrerande direktør Arne Rørå i Norskog.

Oslo tingrett har gjeve WWF Verdens naturfond medhald i at ulvejakta utanfor ulvesona i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark må stoppast inntil retten har vurdert om ulveforvaltninga er i tråd med lova og med internasjonale konvensjonar. Det er ikkje sett noko tidspunkt for denne saka.

Rørå meiner retten har gjort formelle feil og at Klima- og miljødepartementet (KLD) må anka saka snarast.

– Med bakgrunn i erfaringane med oppførselen til KLD i ulvepolitikken og handtering av spørsmålet om jakt i fjor, så er eg ikkje optimistisk til at dei no gjer det dei må for å få fortgang i prosessen og ankar vedtaket raskt. Her er det nyttig om stortingspolitikarane dyttar på, held Rørå fram.

Norskog og fleire landbruks- og skogorganisasjonar gjekk inn som partshjelparar på staten si side i saka.

