Russland avviser at radioaktivt utslepp kjem av atomulykke

– Det har ikkje vore nokon hendingar ved atomanlegg i Russland, uttaler ein representant for Russlands atombyrå Rosatom.

Meteorologar i Russland bekrefta måndag at to målestasjonar sør for Uralfjella registrerte det dei kallar ekstremt høg konsentrasjon av den radioaktive isotopen ruthenium-106 i delar av landet mellom 25. september og 1. oktober.

Funna vart gjort ved overvakingsstasjonar i Argajash og Novogornij. Argajash ligg nær grensa til Kasakhstan og rundt 30 kilometer sør for det gamle atomanlegget i Majak, som handterer russisk atomavfall. I 1957 skjedde ei av dei verste atomulykkene gjennom tidene ved dette anlegget då ein eksplosjon førte til utslepp av opp mot 100 tonn radioaktivt materiale.

Det meteorologiske senteret Rosgidromet opplyser at forureiningsnivået som vart registrert i Argajash, var 986 gonger høgare enn det som er normalt. Kjelda til forureininga blir anslått å vere ei ulykke ein stad mellom Volgaelva og Uralfjella.

Rosatom har derimot hevda at radioaktivitet rundt all russisk atominfrastruktur ligg innanfor dei tillatne verdiane.

(©NPK)