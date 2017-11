Regjeringspartia med nytt budsjettilbod til Venstre og KrF

Høgre, Framstegspartiet, Venstre og KrF hadde sett måndag kveld klokka 18 som frist til å bli samde, men fristen gjekk ut utan at det hadde kome i hamn nokon avtale.

– Målet er å bli ferdig så raskt som mogleg og aller helst ein gong i dag eller i kveld, sa Nikolai Astrup (H) til media på veg inn til møtet tysdag.

– No skal vi først presentera det vi har å koma med, så får vi sjå korleis det blir motteke, la han til.

Sjølv om dei fire partia skulle koma eit langt steg nærmare ei semje tysdag, vil ein avtale truleg ikkje vera klar før tidlegast onsdag ettermiddag. Årsaka er at tala må kvalitetssikrast, og at partia kan ha behov for å leggja fram ei eventuell semje for gruppene sine onsdag.

(©NPK)