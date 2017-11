Budsjettkameratane augnar målstreken

Høgre, Framstegspartiet, Venstre og KrF møttest til nytt forhandlingsmøte tysdag ettermiddag etter at regjeringspartia hadde lagt eit nytt tilbod på bordet. Etter om lag to timar på møterommet, kunne partane konstatera at det nærmar seg ei semje.

– Vi har fått eit nytt tilbod som gjer at vi kjem nærmare ei løysing. Eg vil kontakta mine nærmaste for å sjå om det er mogleg å få til ei semje, seier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Om KrF vil kalla inn heile stortingsgruppa til eit møte tysdag kveld, var førebels uvisst.

– Målet i siktet

Også Terje Breivik i Venstre var svært positiv etter at møtet var avslutta.

– Dette er eit svært godt steg i retning av ein avtale. For Venstre ser vi at vi har målet i siktet, og trur det er mogleg å få til ein avtale i i kveld eller natt, seier han.

Om det er realistisk å konkludera med ei semje allereie i kveld, var forhandlingspartnarane ikkje sikre på. Årsaka er at tala må kvalitetssikrast og partia kan ha behov for å leggja fram ei eventuell semje for gruppene sine.

Kravet til KrFs om betre pleiepengeordning og ei lærarnorm til 850 millionar kroner bidreg til at budsjettforhandlingane på borgarleg side enno ikkje er landa. Den såkalla maskinskatten peikar seg ut som ei tredje stridssak.

Solberg tok til orde mot lærarnorm

Formelt er ikkje budsjettsamtalane løfta opp til partileiarane og parlamentariske leiarar, men i statsrådssalen på Stortinget var det borgarleg toppmøte tysdag formiddag. Statsminister Erna Solberg (H) nytta høvet til å uttrykkja uro i tilknyting til lærarnorma.

– Ho har nokre utfordringar ved seg, mellom anna ved at ho vil flytta ressursar frå distrikta og til dei store byane, sa ho etter eit knapt to timar langt møte med finansminister Siv Jensen (Frp), KrF-leiar Knut Arild Hareide og Venstre-leiar Trine Skei Grande.

Solberg hevdar ei lærarnorm på skulenivå også vil gjera det vanskelegare for kommunepolitikarane å leggja til rette for omfordeling internt i dei store byane, der det ofte er store sosiale skilnader frå bydel til bydel.

Venstre ønskjer også ei satsing på fleire lærarar, men går inn for ein annan modell enn KrF. Dermed er partiet åleine i forhandlingane om å gå for lærarnorm. Ei slik ordning vil bety maks 15 elevar per lærar til og med 4. klasse og 20 elevar per lærar frå 5. til 10. trinn.

Pleiepengar

I det alternative budsjettet har KrF sett av 350 millionar kroner til innføring av ei lærarnorm i 2018. Heilårseffekten er 850 millionar. Andre spørsmål som skapar bry i budsjettinnspurten, er knytt til maskinskatten og krav om forbetringar i den nye modellen for pleiepengar til foreldre med alvorleg sjuke barn.

Den nye pleiepengeordninga som Stortinget vedtok i vår, førte til at fleire familiar med sjuke barn fekk rett til å få pleiepengar. Men samtidig blei ordninga stramma inn, slik at inntekta til foreldra blir redusert til 66 prosent etter eit år.

Finanskomiteen skal kom med innstillinga si 30. november, ein frist som elles blei utsett med ei veke allereie før forhandlingane starta.

