Bondelaget ber Helgesen fatta nytt ulvejaktvedtak

– Departementet treng ikkje å anka saka. Det må fatta eit lovleg vedtak. Det vil løysa problemet, seier bondelagsleiar Lars Petter Bartnes til NTB.

Tingretten meiner styresmaktene har gjort saksbehandlingsfeil og feil i rettsbruken med omsyn til krava i lova om at jakta ikkje skal truga overlevinga til bestanden. Dermed vann WWF Verdens naturfond fram med kravet om ein mellombels stopp i ulvejakta inntil domstolen har behandla spørsmålet om norsk ulveforvaltning er lovleg.

– Det er ikkje haldbart at ein forvaltningsfeil skal utsetja beitedyra for store lidingar og bøndene for store tap, seier Einar Frogner, rovviltansvarleg og styremedlem i Norges Bondelag, i ei pressemelding.

– På bakgrunn av vedtaket til retten, må departementet skriva eit nytt, haldbart vedtak omgåande. Dei må fylla dei krava til grunngjeving som retten har etterlyst i avgjerda, og det kan gjerast raskt, seier Frogner vidare.

