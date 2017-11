Bøndene reagerer kraftig på stopp av ulvejakt – ber Helgesen fatta nytt vedtak 

– Det kan ikkje vera sant. Det er heilt utruleg når det finst så mange bevis for at det ikkje går an å leva med så mykje ulv, sa leiar Ann Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til NTB, etter at avgjerda kom tysdag.

Miljøorganisasjonen WWF Verdens naturfond fekk medhald i tingretten i ein mellombels stopp i jakta, medan ein ventar på at domstolen skal gå gjennom heile den norske ulveforvaltninga.

– No må alle gode krefter som vil ta vare på tryggleiken for folk og fe, verkeleg seia frå, seier Furuberg, og ber Stortinget ta grep.

– Treng ikkje anka

Tingretten meiner styresmaktene har gjort saksbehandlingsfeil og feil i rettsbruken med omsyn til kravet i lova om at jakta ikkje skal truga overlevinga av bestanden.

I staden for å gå via retten i ei ankesak meiner Norges Bondelag at miljøminister Vidar Helgesen (H) heller omgåande må starta arbeidet med å laga eit nytt og betre grunngjeve ulvevedtak.

– Departementet treng ikkje å anka saka. Det må fatta eit lovleg vedtak. Det vil løysa problemet, seier bondelagsleiar Lars Petter Bartnes til NTB.

– Kamp mot Stortinget

Ole André Myhrvold i Senterpartiet deler uroa til bøndene og skuldar WWF for å ta ein «rettsleg omkamp mot Stortinget» i saka.

– Senterpartiet ventar no at staten agerer omgåande ved både å gå gjennom saksbehandlinga om lisensjakt på ulv på nytt og ved ein eventuell anke til lagmannsretten. Vi har ikkje ein time å mista i denne saka, seier Myhrvold, som sit i energi- og miljøkomiteen.

Miljøministeren er orientert om både avgjerda frå Oslo tingrett og uroa til bøndene. Han ber likevel om tolmod.

–Vi respekterer avgjerda til retten og har stoppa lisensfellinga omgåande i dei aktuelle områda. Vi har nyleg fått avgjerda og har enno ikkje hatt tid til å gjera ei vurdering av henne. Vi treng tid til å gå gjennom avgjerda, og til å rådføra oss med vår prosessfullmektig, Regjeringsadvokaten, seier han.

– Full siger

Miljøpolitisk leiar Ingrid Lomelde i WWF meiner dei ikkje har nokon annan utveg enn å gå rettsleg til vegs for å sikra ei berekraftig ulveforvalting.

– No ser vi fram til at saka vår kjem opp for retten, der domstolane må vurdera om norsk ulveforvalting er i strid med norsk lov og internasjonale plikter, seier ho.

Arnodd Håpnes, fagleiar i Naturvernforbundet, meiner avgjerda er gledeleg og nødvendig.

– Ho gjev naturvernsida full siger på mange av dei mest sentrale punkta som vi har argumentert for i mange år. Det er fantastisk og vil også få mykje å seia for Vidar Helgesen, som snart skal avgjera klagesaka om ulvejakt i ulvesona. Denne avgjerda må bety at all jakt i ulvesona må avlysast, seier han.

Omgåande verknad

Ulvejakta utanfor ulvesona i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark var allereie i gang, og fem dyr er skotne. WWF kravde omgåande stopp i jakta på dei sju ulvane som stod att av kvoten.

Avgjerda får omgåande verknad, opplyser Christian Hillmann, rådgjevar for sekretariatet for Rovviltnemnda i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold).

– Eg er i ferd med å senda ut SMS, og så blir det lagt ut eit varsel på nettsidene, seier han til NTB.

Staten har hatt støtte av Bondelaget, Skogeierforbundet og Norges Jeger- og Fiskerforbund i saka. Desse er saman dømde til å betala sakskostnader til WWF på vel 65.000 kroner.