Presidentskapet held møte om nobelkandidaturet til Hagen

Framstegspartiet står på sitt og nektar å endra innstillinga si av Hagen til Nobelkomiteen. Måndag kan spørsmålet få ei avklaring. Spørsmålet var til drøfting mellom presidentskapet og dei parlamentariske leiarane måndag ettermiddag.

– Vi har nominert medlem våren vår til Nobelkomiteen. Det står ved lag, sa parlamentarisk leiar i Frp Hans Andreas Limi på veg inn til møtet.

Han meiner uroa som har oppstått handlar om at dei andre partia prøver å blanda seg inn i kva kandidat Framstegspartiet skal nominera – noko han ikkje vil ha noko av. På spørsmål om han har forståing for motargumenta som har kome mot Hagen, svarar han:

– Nei, sjølvsagt ikkje!

KrF skeptisk

Kandidaturet til Hagen er omstridd fordi han sit som vararepresentant på Stortinget samtidig som han eventuelt vil sitja i Nobelkomiteen. Arbeidarpartiet har bede dei andre partia gå mot kandidaturet, og har fått støtte av SV og Venstre.

Før møtet ymta KrF for første gong om kor partiet står.

– Vi er skeptiske til at stortingsrepresentantar og representantar sit i Nobelkomiteen. Det har vore kutyme for at det ikkje skjer, og det vil eg ta med meg inn i møtet, seier partileiar Knut Arild Hareide til NTB.

Taust i Høgre

Med støtte frå Senterpartiet, vil regjeringspartia ha fleirtal på Stortinget. Senterpartiet har uttalt at dei vil venta med standpunktet sitt til etter at presidentskapet legg fram vurderinga si. Høgre ønskte ikkje å kommentera kva dei vil landa på.

– No skal vi ha møte, så får vi heller snakkast etterpå, var alt parlamentarisk leiar Trond Helleland ville seia på veg inn til møtet.

