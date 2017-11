Nytt redningshelikopter har komme Sola

Allereie i juni landa eit nytt AgustaWestland AW101 på flyplassen utanfor Stavanger, men den gongen var det berre for å vise det fram under Sola Airshow. Denne gongen blir opphaldet meir langvarig, skriv Stavanger Aftenblad. No skal det gjennom eit omfattande testprogram, før det etter planen blir sett inn i normal drift i 2018.

Nokre dagar før jul, 20. desember, kjem både justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til Sola for å delta på ei offisiell markering der helikopteret skal visast fram. Då skal også helikopter nummer to vere på plass.

Kontrakten om kjøp av 16 nye helikopter vart inngått i 2013, og dei skal fasast inn i perioden 2018 til 2020. Sola er først ute og deretter følgjer Ørland (2018), Banak (2019), Bodø (2019), Rygge (2020) og Florø (2020).

Opphavleg skulle dei to første AW101-helikoptera komme til Noreg allereie i april, men leveransen er forseinka på grunn av «utfordringar i produksjonen, test og sertifisering av dei første helikoptera».

